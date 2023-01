Anders Dreyer, nouvelle recrue des Mauves: «Même sans Fredberg et Riemer, je venais à Anderlecht»

Il ne sera pas titulaire contre Zulte Waregem mais on serait guère étonné qu’Anders Dreyer fasse ses grands débuts avec le Sporting d’Anderlecht dès ce mercredi soir. L’ancien joueur de Midtjylland est en tout cas impatient de pouvoir aider sa nouvelle équipe qu’il n’a pas hésité à rejoindre. « C’était un choix facile », assure le Danois de 24 ans. « Il y a deux semaines, j’ai entendu que le club s’intéressait à moi et je n’ai pas hésité. Même si Jesper Fredberg et Brian Riemer n’avaient pas été là, je serais venu à Anderlecht. J’ai regardé quelques matchs et c’est une équipe très compétitive. »

Quand est-ce que ce sera le cas de l’ailier capable de jouer comme attaquant ou milieu de terrain ? « Le plus rapidement possible », espère-t-il. « Je voudrais être titulaire le plus rapidement possible mais j’ai besoin de temps pour connaître mes coéquipiers et m’adapter au style de jeu. »

L’adaptation, c’est quelque chose que Dreyer connaît puisqu’il a déjà évolué en Angleterre, aux Pays-Bas et en Russie depuis le début de sa carrière. « Quand vous êtes un jeune joueur danois, vous avez toujours envie d’évoluer dans un plus grand championnat européen », dit encore Dreyer. « Brighton, c’était sans doute trop tôt dans ma carrière. J’ai pu découvrir la différence entre le Danemark et le meilleur championnat du monde. En Russie, je ne me sentais pas en danger mais quand vous êtes dans un pays en guerre et que votre famille est au Danemark, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. »