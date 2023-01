80 ans après l’exécution d’Émilienne Mopty, son arrière-petite-fille veut transmettre son histoire

de videos « Quoi de plus doux, de plus tendre que le cœur d’une maman ? » Sonia revoit encore son grand-père Gilbert entonner la chanson Maman de Dalida lors des repas de fête des Mères : « C’était très difficile pour lui. Il buvait son petit canon et se mettait à chanter. C’était très émouvant, tout le monde partait en larmes. Il arrivait jamais à finir... » Décédé en 2002, Gilbert Mopty ne s’est jamais remis de la perte de sa mère. Il n’avait que treize ans quand les Nazis l’ont tuée. « Il n’arrivait pas à nous en parler, poursuit Sonia. C’était un sujet tabou. Dès qu’il essayait, il était pris par les pleurs. » Alors la Montignynoise s’est donnée pour mission de faire vivre la mémoire de son héroïque arrière-grand-mère, avec l’aide de l’historien local Philippe Rulkin. Probablement prise après la création des congés payés en 1936, cette photo prise à la plage montre Émilienne Mopty (à gauche) et sa sœur le poing levé.

De la vie d’Émilienne Mopty, née Wantiez, on sait peu de choses jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, si ce n’est que c’était une communiste pure et dure. Sur une photo prise à la plage, sans doute après la création des congés payés en 1936, on la voit le poing dressé, tout comme sa sœur. Née le 29 octobre 1907 à Harnes, elle est enfant quand survient la Première Guerre. « Elle a été évacuée en 1917 vers la Belgique puis Évian, raconte Philippe Rulkin. Ensuite, on perd sa trace. » On la retrouve en 1925 quand elle épouse Adrien Mopty, un mineur, à Montigny-en-Gohelle. « Servante » d’après son acte de mariage, elle reste ensuite au foyer pour s’occuper de leurs trois enfants, dans la petite cité du Dahomey, à l’ombre des chevalements de la fosse 7-7 bis.

À la tête de la marche des femmes Militante, elle participe déjà aux grèves de 1933 et 1934, dissuadant les « jaunes » d’aller bosser. Mais c’est en 1941 qu’elle acquiert sa notoriété. « En 1939-1940, les mines s’arrêtent, rappelle Philippe Rulkin. Elles sont rouvertes par l’occupant en septembre 1940. Mais au fond, le mot d’ordre, c’est “pas de carbon pour les Boches”... » Des mouvements sporadiques pour protester contre les restrictions imposées par les Allemands. Et le 26 mai 1941, Michel Brûlé donne le signal de ce qui sera la grande grève patriotique des mineurs du Nord - Pas-de-Calais. Trois jours plus tard, Émilienne Mopty prend la tête d’une grande marche des femmes vers les bureaux d’Hénin-Liétard.

En juin 1942, la presse collaborationniste publie le portrait de trois «dangereux malfaiteurs», dont celui d’Émilienne Mopty. La répression est sévère. « À l’été 1941, des rafles sont menées, poursuit l’historien local. Adrien est parmi les premiers arrêtés. Mais les femmes ne sont alors pas inquiétées. » Pas impressionnée, Émilienne Mopty intègre, fin août, le réseau de l’Harnésien Charles Debarge. Sa maison du 48 rue d’Harnes (aujourd’hui rue de la Libération) devient une planque de résistants. « Elle n’est pas dans la lutte armée, c’est plus une informatrice », estime Philippe Rulkin. Du genre active quand même : elle cambriole des mairies pour récupérer des tickets de rationnement. Évasion En janvier 1942, elle est aussi du groupe qui tente de faire évader Michel Brûlé. Ça lui vaut une visite de la Gestapo en février. D’un sang froid incroyable, elle ne tremble pas, alors que les policiers nazis, après avoir fouillé la cave, hésitent, puis renoncent, à monter à l’étage... Des résistants s’y réunissaient ! Autre scène digne d’un film : trois mois plus tard, arrêtée et enfermée dans la gendarmerie d’Hénin, elle s’échappe par la lucarne des toilettes ! Devenue ennemie publique, elle a alors droit à sa photo dans la presse collaborationniste, tout comme ses camarades Germinal Beudot (qui est aussi son demi-frère) et Moïse Boulanger. Il faut dénoncer ces « dangereux malfaiteurs » ! Les hommes du réseau sont arrêtés début septembre. Vivant dans la clandestinité, Émilienne revoit une dernière fois ses enfants – les deux plus jeunes sont hébergées par sa sœur – avant de tomber dans le guet-apens tendu par la Gestapo, fin septembre. Emmenée à la prison d’Arras, elle peut leur écrire une dernière lettre le 29 décembre, avant son transfert à Bruxelles. « Tu vois mon Adrien , je commence à voyager, je vais voir du pays », glisse-t-elle à son fils aîné, à qui elle demande de prendre soin de son frère et sa sœur. Elle conclut : « Je reviendrai parmi vous mes chéris, car les femmes, on les fusille pas. » Émilienne Mopty a reçu cette photo de ses trois enfants (colorisée par Philippe Rulkin) à la prison Saint-Nicaise d’Arras.