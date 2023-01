Six lauréats liégeois désignés pour recevoir des «bourses coopératives» par la Wallonie

Dans le cadre du Plan de relance, la Wallonie mène une politique importante pour créer, diversifier et faire croître le nombre de sociétés coopératives agréées et actives dans des secteurs prioritaires tels que les circuits courts alimentaires, l’énergie verte, ou encore l’immobilier social et la réutilisation de biens et de matières, etc. Dans cette perspective, un appel à projets a été lancé en juillet dernier. Après réception des offres et analyse des candidatures, 30 lauréats viennent d’être désignés pour recevoir des « bourses coopératives ». Un budget total de près de 1,9 million d’euros, de l’ordre de 38.000 euros à 78.000 euros par opérateur, a été dégagé pour mener à bien chaque projet.

Christie Morreale. - Belga

« Ce premier appel à projets ciblant l’entrepreneuriat coopératif veut contribuer à développer une politique économique durable. Il témoigne aussi du dynamisme et de la volonté des porteurs de projets de lancer et de développer leur entreprise d’économie sociale, de donner davantage de sens sociétal aux actions menées, en plus de créer de l’emploi », se réjouit la ministre de l’Action sociale, Christie Morreale.

Pour rappel, le secteur de l’économie sociale compte 6.328 entreprises près de 154.000 emplois en Wallonie. Voici les lauréats et leur projet : Comptoir Ressources Créatives de Liège (Association Kultura – CRC et Coopérative Dynamo) Rénovation du Lion s’Envoile. Création d’une coopérative immobilière sociale à Liège sur un lieu emblématique de la rue Roture en Outremeuse : une infrastructure a déjà été acquise par le CRC & Dynamo. Objectif : développer un projet participatif, élaboré suite à une consultation avec les acteurs de l’événementiel et de la culture comme cela s’est fait par le passé pour le Kultura. Atelier Vélo de la commune de Liège « La Cyclerie » : projet qui a vocation à continuer l’activité d’atelier vélo axé sur la réparation, la restauration et la transformation de vélo ancien et de développer la mise en place de la fabrication de cadres en acier. Le but du projet est la relocalisation de la production et de transformer une ASBL en coopérative agréée. Olé Coop – Nicolas Ancion de Liège Projet de coopérative agréée entreprise sociale. Mutualisation des outils de production et commercialisation, en intégrant un chaînon absent en Wallonie : la transformation du produit de base, à savoir le tournesol. Basse-Meuse Développement asbl d’Oupeye Réutilisation d’un terrain en friche pour créer un laboratoire de transition énergétique et alimentaire en créant une coopérative et de l’emploi