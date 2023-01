Jean-Philippe Florent interpelle Willy Borsus sur l’avis défavorable rendu par le pôle concernant l’extension du zoning Weyler-Hondelange (Arlon)

Sur la table depuis 2013, l’extension du zoning de Weyler-Hondelange ne cesse de faire couler de l’encre. Suite à la pétition citoyenne lancée contre ce projet, le Ministre Borsus avait sollicité l’avis du pôle environnement du CESE sur l’opportunité du projet.

Le 9 janvier, le pôle environnement a rendu son avis. « En résumé, l’avis est défavorable sur l’opportunité d’étendre le zoning à Weyler-Hondelange, mais valide le rapport d’incidence environnementale », explique Jean-Philippe Florent. Le député a donc interpellé Willy Borsus ce mardi quant à l’avis rendu. « Je me demandais si vous l’aviez bien reçu, et aujourd’hui, je vous demande si vous avez pu en prendre connaissance. Mon autre question est de savoir si vous vous êtes rendus sur place comme vous l’aviez annoncé pour rencontrer les agriculteurs et voir l’impact de ce projet sur eux ? Et finalement, quelle est la position du Gouvernement wallon sur cette question, si elle a été établie ? »