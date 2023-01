Confusion de genres : spectacle de danse de la Compagnie Egrégore au Centre culturel de Bertrix

A l’heure actuelle, de nombreux individus subissent encore des pressions, des jugements voire du harcèlement en raison de leur genre !

Cette valse de clichés et de vérités héritées a donné le tournis à la Compagnie Egrégore qui, inspirée par les rêves d’une société plus égalitaire et respectueuse des choix de chacun, a décidé de traiter le sujet par le geste et le mouvement.

Alors, on danse …

Pour ouvrir cette soirée, 46 jeunes danseuses et danseurs de 11 à 18 ans, formés à l’Académie de Bertrix par Jean-Christophe Dumont, prendront possession de la scène du Centre culturel ! Ce ballet dynamique présentera un ensemble de saynètes chorégraphiées avec le plus grand soin ! Une petite demi-heure d’évasion qui laissera place ensuite au spectacle « Confusions de genre » initié par la danseuse bastognarde, Clara Lambert.

Formée à la danse à Paris, Clara y a tissé des liens forts avec d’autres danseurs, danseuses et chorégraphes de sa génération. Des jeunes qui, comme elle, ont des choses à dire sur les inégalités au sein du travail, l’hypersexualisation, les genres, la binarité, la non-binarité, les violences conjugales, les relations amoureuses, l’emprise au sein du couple, l’inversion des genres, … et bien d’autres choses ! Alors, quand il s’est agi de créer sa propre Compagnie et son premier spectacle, c’est à ce noyau dur qu’elle a fait appel !

La danse y est subtilement accompagnée par des textes d’Armel Job, lui aussi, particulièrement sensibilisé à la thématique des genres. Ses écrits font lien entre les différentes parties du spectacle et offrent des clés de compréhension supplémentaires au langage des corps. La musique a aussi toute sa place dans ce spectacle.

En phase avec les chorégraphies modernes, jazz ou contemporaines, les morceaux choisis se déclinent entre classique, jazz et électro pour que chacun y trouve un style qui lui parle ! Ne reste plus que votre présence pour que la fête soit complète !

Alors, on danse !