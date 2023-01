Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine prépare-t-il une opération de grande envergure? Voici les éléments qui le prouvent

Lire aussi Guerre en Ukraine: le bilan des frappes russes de Dnipro grimpe à 44 morts, 22 personnes sont encore portées disparues

La publication de l’ISW précise tout d’abord que le dirigeant russe serait prêt à mettre les bouchées doubles concernant le recrutement et la formation des soldats mobilisés au sein de la population. Vladimir Poutine souhaiterait ainsi réinstaurer certains vieux districts dans l’armée et envisagerait une deuxième vague de mobilisation de citoyens russes. Son but est de doubler l’effectif militaire pour atteindre les deux millions de soldats. Il aimerait également prendre le temps de former ces nouvelles recrues.