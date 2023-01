«Vous êtes nombreux à me demander…»: Cécile Djunga fait une triste annonce à ses abonnés (photo)

Le mariage entre Romain et Cécile Djunga n’est plus d’actualité.

« Encore sur mon petit nuage », écrivait Cécile Djunga sur Instagram en avril 2022, annonçant à ses abonnés s’être fiancée à Romain. Malheureusement, le mariage n’aura pas lieu.

Cécile Djunga a révélé qu’elle était désormais célibataire, il y a déjà quelques semaines. La DH vient de relayer l’information. « Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de mon mariage, de Romain, etc, je vais donc essayer de partager sincèrement avec vous ce que je traverse… le mariage a été annulé. Cela fait quelques mois maintenant que nous nous sommes séparés. Je ne m’étais pas exprimée là-dessus tout simplement parce qu’il m’a fallu du temps pour digérer la situation et trouver les mots », écrit Cécile Djunga sur Instagram.