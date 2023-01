Week-end sans alcool en province de Luxembourg: les résultats sont très bons!

Le procureur du Roi, le gouverneur de Province, la Police Fédérale ainsi que les zones de Police Locale de l’arrondissement judiciaire du Luxembourg ont décidé d’unir leurs forces pour améliorer la sécurité routière sur nos routes. Un protocole d’actions communes a été signé fin 2021. Une nouvelle opération s’est déroulée du 13 au 16 janvier parallèlement à l’action nationale « Week-end sans alcool au volant ».

1.415 véhicules contrôlés

Pour mener à bien cette vaste opération, plus de 70 policiers ont été mobilisés sur 20 zones de contrôle réparties dans la province. Les résultats sont bons, voire très bons, puisque sur les 1.230 alcotests réalisés, 1.186 étaient négatifs, 36 étaient positifs et 8 étaient en alerte. Ces contrôles ont entraîné 8 interdictions de conduire pour une durée de trois heures, 20 interdictions pour une durée de six heures, et 16 retraits de permis de quinze jours.