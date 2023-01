Livraison de chars à l’Ukraine: Londres «soutiendra» Kiev jusqu’à «la victoire»

« Le message que nous envoyons au (président russe Vladimir) Poutine (…) c’est que nous nous sommes engagés à défendre les Ukrainiens jusqu’à ce qu’ils soient victorieux », a-t-il dit lors d’un déplacement à Washington.

« Ce que Poutine doit comprendre, c’est que nous aurons l’endurance stratégique pour rester avec eux jusqu’à ce que la tâche soit accomplie et que la meilleure chose qu’il puisse faire pour préserver les vies de ses propres soldats, c’est de le reconnaître », a ajouté M. Cleverly, qui s’exprimait devant le Center for Strategic and International Studies.