Un Diable rouge proche de rejoindre le Barça? Frustré de sa situation à l’Atlético, Yannick Carrasco pourrait être échangé avec Memphis Depay!

Et si c’était le feuilleton principal du mercato hivernal ? En tout cas, le dossier Carrasco tient le monde du football en haleine. Nos confrères de Marca avaient dégainé les premiers en affirmant que le Diable rouge souhaitait quitter les Colchoneros. Il est vrai que le joueur belge a perdu son sourire dans la capitale espagnole, lui qui n’a inscrit qu’un petit but en Liga en quinze apparitions (il n’a pas fait mieux en Ligue des champions avec un bilan d’un goal en six matches) et qui se retrouve à présent à l’infirmerie pour cause d’élongation musculaire.

Pour l’instant, les rumeurs à son sujet vont bon train. Difficile de démêler le vrai du faux. Par contre, ce qui est certain, c’est que Pini Zahavi tient cette histoire à l’œil, lui le super agent surnommé Mister Fix-It. S’il a réalisé de nombreux transferts dans le monde entier, dont le plus cher de l’histoire, celui de Neymar au PSG, il est également bien connu en Belgique pour une affaire moins reluisante. En effet, il avait été accusé de faux et usage de faux, de fraude et de blanchiment d’argent dans une affaire impliquant le club de Mouscron, dont il a été un des hommes forts.

D’ailleurs, dire qu’il tient le dossier Carrasco à l’œil est un euphémisme. Il en a tout simplement fait une affaire personnelle ! Logique direz-vous vu qu’il est à l’agent du Diable rouge depuis plus d’un an. Zahavi ne serait pas du tout satisfait du comportement des dirigeants de l’Atlético. La raison ? Ils n’auraient pas offert à notre compatriote un salaire compétitif (on parle d’une augmentation d’un quart de son salaire brut) lors de récentes négociations au sujet d’une éventuelle reconduction de contrat.

Dès lors, l’ancien joueur de Genk va-t-il aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs, lui qui est arrivé le 8 septembre 2020 à l’Atlético et qui y a signé jusqu’au 30 juin 2024 ? L’interrogation est toujours de rigueur, même si son agent fait tout pour que cela devienne, au final, une affirmation. Ainsi, il a suggéré au FC Barcelone de laisser filer Memphis Depay, devenu superflu, à l’Atlético. Et ce, parce que les Colchoneros sont à la recherche d’un attaquant après le départ (en prêt) de João Felix à Chelsea cet hiver.

Deux Belges ont joué au Barça

Voyant que Diego Simeone n’a toutefois pas envie de laisser filer son ailier, Zahavi a alors intensifié la pression, comme il l’avait fait l’été dernier lorsqu’il avait gagné vingt millions d’euros de commission sur le transfert de Robert Lewandowski du Bayern Munich au Barça. Après avoir proposé, en vain, Carrasco à Tottenham et Newcastle lors des dernières fenêtres de transferts, Zahavi n’a plus envie de se louper.

Si le deal devait se ficeler, Carrasco deviendrait le troisième Belge à jouer pour Barcelone après Fernand Goyvaerts et Thomas Vermaelen.