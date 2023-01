«Demain nous appartient»: ce visage bien connu rejoint le casting de la série de TF1

La série « Demain nous appartient » va très bientôt accueillir un nouveau visage. Et il est loin d’être inconnu !

Selon Télé-Loisirs, Jean-Baptiste Maunier va incarner un professeur de SVT prénommé Benoît, au lycée Agnès Varda, géré par la proviseure Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin). L’acteur et chanteur a déjà tourné ses premières scènes à Sète, et ne devrait donc plus tarder à apparaître sur nos écrans.