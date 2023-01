Les conseils communaux de Schaerbeek retransmis en live en 2023

Le 10 janvier 2023, un marché public a été attribué par le Collège afin de réaliser la retransmission des séances du Conseil communal de Schaerbeek, et ce pour toute l’année 2023. C’est la société de production CF Production qui a remporté ce marché et qui sera donc chargée de la réalisation du streaming. Elle n’en est pas à son coup d’essai puisque c’est son équipe qui avait déjà assuré la retransmission du conseil du 30 novembre 2022.

Deux nouveaux conseils

L’année 2022 s’est également terminée avec l’arrivée de deux nouveaux conseillers communaux qui rejoignent les rangs de la liste du Bourgmestre, Maxime Baudaux et Didier Schiffeleers, qui ont respectivement prêté serment aux conseils de novembre et de décembre. Maxime Baudaux est un entrepreneur bien connu de notre commune, qui a fondé avec son frère le 1030 Café. Celui qui est au départ infographiste s’est installé à Schaerbeek en 2006, et ne l’a plus jamais quittée. Amoureux de sa commune, il est particulièrement intéressé par les thématiques de mobilité, d’espaces verts, de propreté et de commerce, qu’il défendra au conseil communal.