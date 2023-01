Le personnel de l’entreprise liégeoise Arjemo, menacée de procédure de réorganisation judiciaire, part en grève

« L’assemblée générale a tout d’abord décidé d’arrêter le travail pendant 24 heures, détaille René Petit, le secrétaire permanent ACV-CSC Metea. Ce mouvement courra jusqu’à ce mercredi 14h. Et après ça, ce sera six heures d’arrêt par pause de huit heures. »

Autant dire que, dans ces conditions, seules les prestations les plus urgentes seront honorées. Même si, et c’est justement là que le bât blesse, le travail venait à manquer pour cette structure née en 2014 de la volonté d’ArcelorMittal d’externaliser ses activités de logistique.

Situation tendue depuis des mois

Ce qui faisait craindre le pire aux syndicats : « Ça fait des mois qu’on tient ça à l’œil, indiquait ce lundi René Petit. Des mois qu’on demande à la direction de prendre une décision pour essayer de trouver une solution. Avec l’arrêt des activités de Liberty Steel, il aurait fallu être fou pour continuer comme ça sans rien faire. »

Ce lundi, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, la direction d’Arjemo a donc annoncé son intention de demander au tribunal de l’entreprise d’ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire. Ce qui devrait permettre de chercher un repreneur tout en se protégeant des éventuels créanciers.

Seul souci : « On ne peut pas valider la décision prise par la direction, on n’est pas demandeur de ce qui se passe, indique M. Petit. Force est de constater qu’aujourd’hui de plus en plus de dossiers sont orientés vers une PRJ, une façon de contourner la procédure Renault et d’échapper à la négociation. » Lundi, il avait donc exigé de la direction d’Arjemo qu’elle informe l’ensemble du personnel de ses intentions lors d’une assemblée générale ce mardi après-midi.