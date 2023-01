Forum économique mondial de Davos: Ursula Von der Leyen ébauche le plan de l’Union Européenne pour une industrie européenne verte et compétitive

C’est à l’aide d’un assouplissement des procédures et des règles sur les aides d’État, mais aussi d’un nouveau fonds d’investissement (le « fonds de souveraineté européen ») et d’une politique commerciale plus affirmée, que l’Europe pourra garder chez elle des entreprises frappées par les prix élevés de l’énergie et attirées par les subsides américains ou chinois, selon la cheffe de l’exécutif européen. « Les prochaines décennies verront la plus grande transformation industrielle de notre époque – peut-être même la plus grande qui ait jamais eu lieu. Et ceux qui conçoivent et mettent au point les technologies qui seront le fondement de l’économie de demain bénéficieront du plus grand avantage concurrentiel », a exposé l’Allemande à Davos.

« Pour prendre de l’avance dans cette course à la concurrence, nous devons continuer d’investir dans le renforcement de notre base industrielle et rendre l’Europe plus propice aux investissements et à l’innovation », a-t-elle souligné.

Le plan industriel du Pacte vert européen comportera quatre piliers. En plus de procédures accélérées et simplifiées pour de nouvelles capacités de production, ainsi que d’une attention accrue au développement de nouvelles compétences sur le marché du travail, Ursula von der Leyen insiste sur les financements. Un assouplissement temporaire des règles sur les aides d’État est en vue, poussé par la France et l’Allemagne.

« Mais nous savons aussi que les aides d’État ne seront qu’une solution limitée, à laquelle seuls quelques États membres peuvent recourir », a nuancé l’Allemande, consciente des limites des plus petits États. Dès lors, pour éviter une fragmentation du marché intérieur, un financement européen sera aussi nécessaire, selon elle. C’est ainsi qu’elle mettra sur la table un « fonds de souveraineté européen », dans le cadre de l’examen à mi-parcours du budget pluriannuel de l’UE, qui aura lieu dans le courant de l’année. La présidente de la Commission ne s’est pas attardée sur la question de l’approvisionnement de ce fonds d’investissement, qui pourrait reposer sur des financements mutualisés à l’échelle de l’UE, potentiellement coûteux pour les pays contributeurs nets au budget européen. « Parce que cela prendra du temps, nous chercherons une solution de transition pour fournir un soutien rapide et ciblé là où il est le plus nécessaire. » L’Union européenne est préoccupée depuis quelques mois par le grand plan de subventions des États-Unis pour stimuler l’économie verte, fondé sur la récente loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act). Mme von der Leyen prône une concertation avec Washington pour atténuer les aspects protectionnistes de l’IRA. Le vice-président de la Commission Valdis Dombrovskis, en charge du Commerce, rencontre cet après-midi à Bruxelles la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai. La Chine aussi mène une concurrence frontale à l’Europe, avec ses subsides industriels massifs depuis des années, conjugués à un accès limité des entreprises européennes à ses marchés. « Nous n’hésiterons pas à ouvrir des enquêtes si nous estimons que nos marchés publics ou d’autres marchés sont faussés par de telles subventions », a prévenu Ursula von der Leyen. La Commission devrait déposer ses propositions pour la fin janvier. Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se pencheront dessus lors de leur sommet extraordinaire des 9 et 10 février prochains, centré sur la politique industrielle de l’Europe et la compétitivité du continent. Évoquant ce plan lors d’un débat à Davos, le Premier ministre belge Alexander De Croo a souligné l’importance d’une politique industrielle européenne à l’heure où le continent doit accentuer son autonomie stratégique dans divers domaines. « En énergie, nous étions trop dépendants de la Russie, et en sécurité, des États-Unis. Pour les semi-conducteurs, nous disposons d’un excellent centre de connaissance en Belgique, mais la production se fait ailleurs », a-t-il fait observer. À ses yeux, le plan européen ne devra pas être une copie de l’Inflation Reduction Act américain, mais se concentrer « sur nos propres points forts ». Dans le même temps, il redoute un assouplissement des règles sur les aides d’État qui bénéficierait au final aux pays les plus riches, « comme l’Allemagne qui a les poches plus profondes que la Belgique ».