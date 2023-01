Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «Fini le temps où les joueurs ne s’alimentaient pas correctement»

Cette semaine, notre interlocuteur nous parle de nutrition. « C’est le bon moment pour le faire, après les fêtes de fin d’année durant lesquelles on se permet de petits excès bien mérités. Et comme souvent dans ces cas-là, j’ai fait appel à une personne de référence, en l’occurrence Damien Pauquet dans ce cas-ci. C’est un orfèvre en la matière, il s’occupe notamment du noyau A du Standard. La nutrition et la diététique font l’objet d’un suivi scientifique. Les pros ont commencé au début des années 2000, les jeunes quelques années plus tard. Pour les jeunes, il s’agit de donner des pistes aux parents, ce sont pratiquement des conseils éducatifs », indique Pascal Croughs, précisant que la préparation physique ne va pas sans une bonne alimentation et vice-versa. « Si tu fais une grosse préparation physique mais que tu t’alimentes mal, ça ne portera pas ses fruits. Chez les adultes, l’accent mis sur la nutrition s’avère intéressant soit pour une perte de poids, soit dans le cadre d’une préparation à une compétition, avec une alimentation particulière. Une bonne nutrition va aussi permettre d’avoir une musculature plus tonique. Et une hydratation spécifique, avec des vitamines, peut permettre d’éviter des crampes. Il y a une série de choses basiques que tout le monde peut faire, qu’il soit pro ou pas. »

Et Pascal Croughs avance trois grands axes à respecter pour un footballeur. « Un, il faut privilégier un petit-déjeuner salé. C’est une priorité, car cela évite les fringales et cela nourrit les muscles. Deux, il faut être attentif au timing de la collation, qui peut être sucrée, mais doit être prise deux heures avant l’entraînement pour permettre au corps de l’assimiler. Trois, il faut adapter les féculents en fonction du planning. C’est plutôt le soir et s’il n’y a pas de compétition prévue le lendemain, il vaut mieux les limiter. Ce sont de petites choses basiques mais intéressantes à savoir pour le grand public. Pour moi, la nutrition a la même importance que la préparation physique. Il est fini le temps où les joueurs ne s’alimentaient pas correctement. Même dans le foot amateur, les coachs sont très sensibles à cela et ils veillent à ce que leur groupe soit le mieux préparé possible. Pour ce qui est des sélections provinciales, on va prévoir une journée de stage pour les équipes de U12 aux U15 et on prévoira une rubrique consacrée à la nutrition. Pour les jeunes, c’est bien d’avoir ce repère. Tout cela fait partie de l’éducation du joueur de foot. »