Le Rotary de Herve donne 46.000€ à quatre associations

Étaient présents le bourgmestre de Herve Marc Drouguet, l’échevin des Travaux Bernard Allelyn et des représentants des différentes associations qu’ils ont soutenues. L’année 2021-2022 a été perturbée par les contraintes du Covid pour les organisations et par les inondations dans notre région qui ont soulevé d’énormes solidarités financières.

> École Saint Remacle de Verviers 14.936,42 € et école Saint-Michel de Verviers 14.936,42 €. Touchées par les inondations de l’été 2021, ces écoles ont pu grâce à ces sommes recréer des modules de jeux ;

> Les Mirabelles : 6.000 €. Ce centre d'hébergement de Thimister-Clermont accueille et héberge une trentaine de personnes adultes présentant une déficience mentale, dans un climat aussi familial que possible.

> L’Envolée : 3.500 €. Cette ASBL verviétoise non subventionnée se consacre aux activités sportives et de loisirs pour jeunes et adultes quel que soit leur handicap. Ils ont participé aux « spécial olympics » avec de beaux résultats.