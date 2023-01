Le PTB s’interroge sur la caisse de retraite des parlementaires wallons

Elle devra élire un nouveau conseil d’administration – son ancien CA était composé des membres de l’ancien bureau – et surtout voter les comptes et budgets., indique mardi le PTB.

« Mais cette caisse et son fonctionnement ne sont pas clairs : quel est son fonctionnement ? Pourquoi y a-t-il tant de mouvements de capitaux ? Comment se fait-il que le résultat reporté soit en déficit de 22 millions pour l’année 2022 ? Avant de pouvoir statuer sur des comptes et budgets, on doit d’abord connaître les engrenages de la machine », pointe le chef de groupe de l’extrême gauche au parlement régional, Germain Mugemangango.