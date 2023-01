Thomas & Piron & l’IFAPME lancent la « TP Academy », une initiative de formation unique dans le secteur de la construction

François Piron, Administrateur délégué de Thomas & Piron commente : « Nous sommes très fiers de lancer notre propre programme de formation en maçonnerie et surtout d’être les premiers à proposer un tel concept. Cette formation permettra de créer des emplois dans un secteur en pénurie. L’investissement est grand, mais nous sommes convaincus du succès de cette formation. Nous avons mis en place tous les outils pour proposer un programme complet et une méthode qui suscite l’intérêt des apprenants. Nous nous réjouissons maintenant de rencontrer les candidats et de les aider à s’épanouir professionnellement. Être visionnaire et innovant est une des marques de fabrique de Thomas & Piron. »

Suite à de longs mois de travail et l’investissement de nombreux collaborateurs, Thomas & Piron lancera en mars 2023, la première édition de la formation « RED LEAGUE by TP Academy », un programme de 10 mois pour apprendre la maçonnerie en alternance, et qui permettra de former 14 candidats.

Après une première période de formation théorique et pratique en Centre IFAPME, les candidats iront approfondir leurs techniques et leurs connaissances sur un lotissement sous la direction de chefs d’équipe confirmés. Ils poursuivront ensuite leur apprentissage au sein des équipes Thomas & Piron pour la construction de maisons unifamiliales.

Le recrutement des candidats débutera le 24 janvier via le site www.TP-Academy.eu

Pénurie de talents

Le secteur de la construction connait, depuis plus de 10 ans une pénurie de talents. En 2022, le métier de maçon était toujours dans la liste des métiers en pénurie établie par le Forem. Plus de 7.000 emplois sont ouverts dans le secteur. Pour remédier à cela, Thomas & Piron se lance dans une formation sur mesure en partenariat avec l’IFAPME. Conçue par des gens du terrain (managers, encadrement de chantier, chefs d’équipe), elle permet de répondre aux besoins réels du métier.

Raymonde Yerna, Administratrice générale de l’IFAPME commente : « Depuis toujours, l’IFAPME soutient, dans le cadre d’un partenariat fort, les entreprises du secteur de la Construction pour répondre à leurs besoins de main-d’oeuvre qualifiée. Il collabore en outre, depuis de nombreuses années, avec Thomas & Piron. L’entreprise accueille ainsi, chaque année, des dizaines d’apprenants et apprenantes IFAPME avec comme objectif commun de remédier à la pénurie de professionnels qualifiés dans le secteur de la Construction. Il était donc tout naturel pour l’IFAPME, en tant qu’opérateur wallon de référence pour la formation en alternance, de participer activement à ce projet innovant en mobilisant ses ressources et son expertise pour la mise en oeuvre de cette nouvelle formation et l’accompagnement qualitatif des candidats et candidates. Avec ce projet, l’IFAPME élargit encore son offre de formations dans le secteur et propose ainsi une formule attractive, plus courts, adaptée aux besoins et attentes spécifiques de certains profils. »

Tonio, chef d’équipe Thomas & Piron témoigne :"« Ce n’est pas simple de trouver des personnes motivées et bien formées. Souvent, il y a un fossé entre la formation et le travail sur le terrain. Je suis convaincu que l’initiative de l’entreprise est exactement ce qu’il fallait faire ! Les projets Thomas & Piron ont leurs propres spécificités et c’est notre force ! Grâce à la TP Academy, les ouvriers apprendront directement les bonnes techniques, le style « Thomas & Piron ». Le gain de temps pour nous sera donc très important. »

Philippe Callens, DRH Groupe Thomas & Piron : "« Toutes entités confondues, il y avait 100 postes ouverts au milieu de l’année 2021. Actuellement, nous avons réussi à stabiliser nos besoins à une quarantaine de postes pour l’entièreté de nos entités belges. Beaucoup d’efforts et de projets ont été déployés : formation Forem, intégration de migrants, jobday, campagnes sur les réseaux sociaux, collaboration et formation avec l’insertion professionnelle… La TP Academy est une initiative qui vient compléter les efforts de recrutement mis en place depuis plusieurs années. »

Dans les résultats d’une enquête menée par Constructiv en 2022, 115 entreprises recherchaient du personnel dans le gros oeuvre et plus de 300 postes étaient ouverts. Dans cette même étude, près de 25% des entreprises répondantes soulignaient l’inadéquation entre l’offre de formation et les besoins nécessaires sur le terrain.

Gamification

Pour impliquer et engager les apprenants sur l’ensemble du parcours, Thomas & Piron a choisi de gamifier la formation. La gamification est l’art de l’engagement par le jeu. Pour utiliser au mieux les principes de cette technique, Thomas & Piron a été accompagné par l’expert belge de la gamification, Dominique Mangiatordi.

La gamification est un principe utilisé dans de nombreuses applications de la vie courante. Sans nous en rendre compte et sans le vouloir, nous nous prenons tous au jeu. Collecter des points pour obtenir des articles gratuits, suivre les programmes de fidélisation de certains commerces, adhérer aux stratégies qui nous font revenir dans un point de vente sont autant de mécanismes gamifiés.

La présence, la ponctualité, la progression, l’apprentissage … permettront aux candidats d’engranger des points et d’évoluer dans le programme de formation en débloquant des niveaux..