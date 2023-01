Miracle à Châtelineau: après 3 mois de séquestration, Delgado, un chien de 12 ans et demi, est redéposé chez sa maîtresse

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Décidément, le vendredi 13 aura porté chance à Nancy, une habitante de Châtelineau, qui a retrouvé son chien… près de 3 mois après sa disparition !

Cette dernière n’avait pas perdu espoir de retrouver son Delgado, un chien de plus de 12 ans, qui avait décidé de faire une petite virée le 16 octobre dernier. « Ce n’est pas un fugueur de base, il a pris la fuite alors que j’avais laissé ma porte ouverte par inadvertance. Il n’avait plus redonné signe de vie depuis tout ce temps. J’ai donc commencé à faire des recherches à l’aide d’une amie, qui ont fini par porter leurs fruits, près de 3 mois plus tard. Plus personne n’y croyait, à part elle et moi. J’ai même fait appel à un chien pisteur ! Et ce vendredi 13 octobre, j’ai reçu un coup de fil d’un homme m’informant que Delgado m’attendait sur le pas de ma porte… », explique Nancy, sa maîtresse.