L’octroi de Maison Bois sera-t-il détruit pour permettre la construction d’un rond-point?

La sécurisation du carrefour entre la rue Georges Albert, la Drève de Maison Bois et la route d’Oneux, à la frontière entre Verviers et Theux, on en parle depuis des années. Elle est en passe de devenir une réalité. D’ici quelques semaines, le Service Public de Wallonie (SPW) devrait déposer un permis en vue d’y réaliser des travaux. Des travaux qui se matérialiseront par la construction d’un rond-point.

« Dans ce cadre, il est évident que le bâtiment de l’octroi, qui se trouve le long de la route d’Oneux, est contraignant et pose problème. Il fait d’ailleurs l’objet de concertations entre différents intervenants », explique Philippe Elsen, directeur du SPW à Verviers.