La Chambre presse le gouvernement d’user de tous les moyens diplomatiques pour libérer Olivier Vandecasteele

La résolution a obtenu jeudi passé l’urgence en séance plénière. Selon des informations parues plus tôt dans la semaine, le travailleur humanitaire belge détenu depuis le 24 février dernier a été condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet pour espionnage au terme d’un simulacre de procès. Tant les autorités belges que les proches de M. Vandecasteele ont dénoncé le caractère arbitraire et fallacieux de l’accusation et les conditions inhumaines d’emprisonnement de l’« otage » belge.

L’arrêt se prononçant sur le recours en annulation proprement dit est attendu en mars. Face à l’incertitude qui pèse sur le sort du prisonnier belge, la Chambre « exige (sa) libération immédiate » ainsi qu’une amélioration de ses conditions de détention. Elle demande au gouvernement « de mettre en œuvre tous les moyens diplomatiques pour plaider auprès des autorités iraniennes la libération immédiate d’Olivier Vandecasteele », d’inscrire le dossier à l’ordre du jour du Conseil de l’Union européenne, d’appeler Téhéran à permettre au prisonnier d’avoir des contacts avec sa famille et de se faire assister de l’avocat de son choix. Elle préconise également de solliciter l’intervention diplomatique d’un pays tiers pour obtenir cette libération ou à tout le moins l’amélioration des conditions de détention.

La semaine passée, dans la majorité, dans l’opposition et au sein de la Commission européenne (par le biais de Didier Reynders), plusieurs voix s’étaient fait entendre pour charger la ministre des Affaires étrangères de se rendre en Iran afin d’y plaider la cause de M. Vandecasteele. Des amendements des Engagés et de DéFI allant dans ce sens ont été rejetés mardi.

« Depuis février, le gouvernement agit, souvent dans la discrétion, car elle est fondamentale dans ce dossier », a souligné le député Michel De Maegd (MR, parti de Mme Lahbib) qui a insisté sur l’importance de la mobilisation en faveur du travailleur humanitaire. « Si nous ne restons pas mobilisés, c’est peut-être la mort qui attend notre compatriote ».

Si le texte a reçu un soutien unanime, des divergences demeurent entre la majorité et une partie de l’opposition, notamment sur l’opportunité du traité avec l’Iran. Ce texte a suscité contre lui une campagne nationale et internationale qui a donné lieu au recours devant la Cour constitutionnelle par des opposants iraniens au régime des mollahs. Le gouvernement avait alors présenté le traité comme le moyen le plus respectueux de l’État de droit pour obtenir la libération de M. Vandecasteele. Aujourd’hui, la solution est compromise mais, à part un échange, peu de mesures concrètes sont avancées.

« Il y a aujourd’hui un paradoxe : certains groupes mettent beaucoup d’emphase à défendre la libération d’Olivier Vandecasteele alors qu’ils se montraient hier les plus hostiles à ce qui était le chemin le plus direct pour qu’il soit libéré », a fait remarquer Malik Ben Achour (PS) aux côtés de Daniel Senesael.