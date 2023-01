Nouveau plan de stationnement à La Louvière: pour Xavier Papier (Plus), «Cela ressemble plutôt à une promesse électorale…»

Pour Xavier Papier, conseiller Plus au conseil communal louviérois, « On se moque de la démocratie de manière récurrente, on apprend ce plan par voie de presse… Ce principe d’effet d’annonce est plutôt révoltant. C’est un peu les méthodes de la Corée du Nord. »

Lire aussi La Ville de La Louvière changera radicalement sa politique de stationnement dès la fin avril: voici ce qui vous attend

Lire aussi L’échevine de la Mobilité, Nancy Castillo, s’oppose au nouveau plan de stationnement à La Louvière: «Cela va ramener plus de voitures en ville!»

Lire aussi Le PTB se réjouit de la gratuité annoncée des parkings: «Mais nous refusons tout retour de la scan-car!»

Lire aussi L’échevine Ecolo s’oppose au nouveau plan de stationnement louviérois, Olivier Destrebecq (MR-IC) réclame sa démission!

Il rappelle que le conseil communal n’a même pas encore approuvé le fait que la Régie communale autonome s’occupera du stationnement en Ville : « Je ne vais pas m’exprimer longuement sur ce plan de stationnement, d’autant qu’on ne l’a même pas encore présenté au conseil dans les détails. Il n’a d’ailleurs à ce stade même pas été mis à l’ordre du jour du prochain conseil. Je me pose aussi des questions sur la durabilité de ce plan sur l’ensemble des parkings au niveau financier. Car on nous parle déjà de renflouer la RCA au prochain communal… »