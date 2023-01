Plus d’un milliard d’euros investis : le chiffre record de l’immobilier industriel en 2022

Avec un volume d’investissements d’1,025 milliard d’euros, l’année 2022 fait nettement mieux que l’année précédente (+77% par rapport aux 580 millions d’euros de 2021) et que la moyenne sur cinq ans (+82%).

Plus de quatre transactions sur cinq concernaient l’an dernier des bâtiments logistiques et le volume d’investissement dans ce segment a plus que doublé par rapport à la moyenne des cinq dernières années, constate JLL. Pourtant, le nombre de transactions en 2022, soit 32, est à peine supérieur à la moyenne sur cinq ans. Le volume d’investissement record découle donc de la finalisation d’un certain nombre de transactions importantes: six dans le segment supérieur à 50 millions d’euros, dont deux dépassaient même la barre des 100 millions d’euros. Près de trois quarts (72%) du volume d’investissement de 2022 peut être attribué à des investisseurs belges, parmi lesquels des sociétés immobilières cotées en Bourse.