Prolongation du nucléaire: le Centre d’étude nucléaire demande un délégué spécial pour la recherche dans les SMR

Afin de faire de la recherche sur le sujet une réussite, Peter Baeten estime que le gouvernement doit désigner une sorte de délégué spécial du projet. Le directeur du CEN s’est exprimé devant la sous-commission sécurité nucléaire de la Chambre en compagnie du directeur général de Myrrha, Hamid Aït Abderrahim.

Le gouvernement a décidé l’an passé de dégager 100 millions d’euros sur ce type de réacteurs, qui, selon M. Baeten, sont à la fois plus flexibles et moins chers et produisent moins de déchets nucléaires que la génération actuelle de réacteurs.