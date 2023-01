Agnès Jaoui, Vladimir Cosma, Stéphane Freiss: le Love Film Festival Mons annonce ses premiers invités connus

L’acteur Jonathan Zaccaï. - Belga

– L’acteur Stéphane Freiss sera présent en tant que réalisateur pour son film « Tu choisiras la vie »

L’acteur et réalisateur Stéphane Freiss. - AFP

– Vladimir Cosma, véritable monument de la musique de film, sera de retour à Mons. On ne compte plus les musiques de films célèbres qu’il a composées : L’aile ou la cuisse, la Zizanie, Le Grand Blond avec une chaussure noire, Rabbi Jacob, La Boum, La Boum 2, Inspecteur la Bavure, l’Étudiante, etc. Et il ne s’agit que de quelques exemples parmi une multitude de morceaux.