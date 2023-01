Corruption au Parlement européen: le groupe des S&D souhaite que les eurodéputés suspectés se retirent, proposition «pas acceptable» pour Tarabella

Via son avocat Maxim Töller, Marc Tarabella fait savoir mardi « ne pas pouvoir accepter » cette proposition de « s’auto-exclure » du groupe. Marc Tarabella « a toujours clamé et clame encore son innocence », rappelle l’avocat, qui ajoute que l’eurodéputé est même demandeur de pouvoir aider la justice pour faire la lumière sur l’affaire. « En décembre, il a proposé lui-même sa suspension en tant que membre du groupe S&D. parce qu’en faisant un pas de côté, cela permettrait aux collègues et amis de travailler dans une ambiance plus sereine le temps de l’enquête. »

Mais s’auto-exclure du groupe va trop loin ou semble à tout le moins « prématuré », sachant que le socialiste n’est actuellement pas inculpé, et n’a même pas encore été auditionné par la justice, ajoute Maxim Töller. « La présomption d’innocence ne peut pas s’effacer sous le poids d’articles de presse ou d’accusations hasardeuses de la part de personnes incarcérées », indique l’avocat. En décembre, le journal Le Soir avait rapporté des « aveux » de Francesco Giorgi (assistant parlementaire) et Pier Antonio Panzeri (ex-eurodéputé).