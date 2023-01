27 nouveaux radars seront installés à Bruxelles en 2023 sur les voiries régionales

Le Plan d’Actions régional de Sécurité routière (2021-2030) prévoit la mise en place d’un Safe Speed c’est-à-dire la mise en place d’un système et de mesures qui se concentrent sur la vitesse pour rendre les rues plus sûres. Lors de la dernière commission mobilité au parlement bruxellois, la députée bruxelloise Joëlle Maison (DéFI) a interpellé la ministre sur l’état d’avancement de cette Safe Speed.

« Concernant Bruxelles Mobilité, la Région dispose à ce jour de 85 poteaux pour radars fixes (unidirectionnels) GATSOs, contrôlant la vitesse et le franchissement du feu dans sa phase rouge et de 28 nouveaux radars fixes (bidirectionnels) NK6 (tous opérationnels depuis 09/2022), contrôlant la vitesse. De plus, six radars tronçons sont opérationnels sur la Région. L’ensemble de ces dispositifs sont placés sur voirie régionale. Par ailleurs, la Région finance le placement de 6 à 7 Lidars par semaine qui sont placés tant sur voiries régionales que communales » a rappelé la secrétaire d’État Barbara Trachte (Ecolo) remplaçant Elke Van den Brandt en congé maladie.