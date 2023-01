Anthony, prof à Liège Atlas, renversé à vélo par une voiture qui prend la fuite à Flémalle: «Je suis resté inconscient, dans une flaque, par 4 degrés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lundi matin vers 7h15, Anthony Calone enfourche son vélo. Comme tous les jours, ce professeur d’histoire et géographie à l’Athénée royal Liège-Atlas se rend en effet au travail à vélo et en train. Un parcours qui commence par quelques kilomètres en deux roues pour rejoindre la gare de Flémalle via le quai du Halage.

Et c’est sur ce quai, juste après la centrale électrique et à quelques centaines de mètres de son domicile, qu’Anthony, en ce lundi matin, est violemment percuté par une Suzuki. « Je ne me souviens de rien de mon accident. »