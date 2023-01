Après les États-Unis et l’Allemagne, les Pays-Bas envoient également un système de défense aérienne Patriot à l’Ukraine

M. Rutte a déclaré que les Pays-Bas se joindraient à l’initiative de l’Allemagne et des États-Unis visant à envoyer un tel système de défense aérienne en Ukraine. Le premier ministre néerlandais a eu des consultations téléphoniques à ce sujet avec le chancelier allemand Olaf Scholz plus tôt dans la journée de mardi. Lundi, M. Rutte s’est également entretenu avec le président ukrainien Volodimir Zelenski.

Le système Patriot est considéré comme un système anti-aérien avancé et devrait permettre à Kiev d’abattre plusieurs missiles et avions à une distance beaucoup plus grande que les systèmes fournis précédemment.