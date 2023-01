Deux sculptures bientôt restaurées à Huy dans le cadre du «Matrimoine»

En mars 2022, un groupe de femmes de l’association Vie féminine de Huy-Waremme et une animatrice du Centre culturel se sont associés pour présenter quelques sculptrices (Anne-Cécile Plancq, Mady Andrien, Ursula Monteforte Förster, Halinka Jakubowska, Silvana Belletti et Yvette Sohy) et leurs créations à travers un parcours ludique qui les met à l’honneur : le « Matrimoine ».

Dans ce cadre, le Collège communal de Huy a décidé de soutenir cette initiative en procédant prochainement au nettoyage de l'oeuvre « Osmose » d’Yvette Sohy (située au rond-point du carrefour de la rue Saint-Pierre et l’Avenue Albert 1er) et à la restauration de l'oeuvre « La Maternité » d’Anne-Cécile Plancq (située au rond-point St-Remy).