La police de Bruxelles Nord interpelle violemment «par erreur» Adam, 22 ans, qui souffre d’une lourde déficience mentale: «Adam correspondait soi-disant au profil d’un suspect recherché»

Il est aux alentours de midi ce samedi 14 janvier 2023 lorsqu’Adam, 22 ans, qui souffre d’une lourde déficience mentale et, par conséquent, habite toujours chez ses parents, sort de chez lui, clos de la Glaisière, à Evere, direction l’arrêt de bus De Lijn, chaussée de Louvain, afin de se rendre chez son cousin, dans le centre-ville de Bruxelles. Comme il pleut, Adam rabat son capuchon sur sa tête et se met à courir lorsque, environ 250 mètres plus loin, rue Hugo Verriest, il croise la route de deux policiers en civil qui décident de l’interpeller.