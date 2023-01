Conducteurs, accompagnateurs, techniciens...: la SNCB va recruter 1.600 agents en 2023, «c’est la première fois que nous engageons autant depuis des années»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vous êtes dans la cinquantaine et vous venez de vous retrouver au chômage à cause des aléas de la vie ? Et pourquoi pas tenter une carrière dans les chemins de fer. L’année dernière, la SNCB a recruté 1.300 nouveaux collaborateurs. Plus d’un sur dix (11 %) avait plus de 50 ans. Les jeunes restent néanmoins les plus nombreux avec 28 % de moins de 26 ans. Les femmes représentaient un quart des nouveaux recrutements.

« En moyenne, nous recrutons 1.200 personnes chaque année. Mais en 2023, ce chiffre sera porté à 1.600. C’est la première fois que nous engageons autant depuis des années », indique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Les fonctions à pourvoir sont très variées avec 350 postes d’accompagnateurs de train, 500 techniciens, 180 conducteurs de train et 100 agents Sécurail.