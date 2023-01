La Belgique pourrait bientôt manquer de pièces de 50 centimes: cela ne sera sans pas sans conséquences pour les consommateurs en magasin...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les pièces de 50 centimes vont-elles finir par manquer ? C’est en tout cas les prévisions de l’Union des classes moyennes (UCM). « Il y a déjà une pénurie des pièces de 5, 10 et 20 centimes », rappelle Sophie Heuskin, conseillère économie au service d’études de l’UCM. « Et cela sera bientôt le cas pour les pièces de 50 centimes. »

Du côté de Febelfin, la Fédération du secteur bancaire, on confirme que, s’il n’y a pas de pénurie actuellement concernant les pièces de 50 centimes, « il n’est pas exclu que des problèmes surgissent un jour ou l’autre ».

Et si pénurie il devait y avoir, cela ne serait pas sans conséquence pour les consommateurs puisque cela deviendrait de plus en plus compliqué pour les commerçants de gérer les caisses… et donc de rendre la monnaie.