Les mots touchants de Lionel Messi quelques secondes avant le sacre de l’Argentine en Coupe du monde (vidéo)

Le 18 décembre dernier, l’Argentine a remporté sa troisième Coupe du monde après une finale dantesque contre l’équipe de France. Lionel Messi a inscrit un doublé, Kylian Mbappé est allé de son triplé et l’issue de la rencontre s’est jouée aux tirs au but. Alors que Gonzalo Montiel s’est avancé pour son tir au but, Lionel Messi a adressé quelques mots.

Quelques secondes avant le tir au but vainqueur de Montiel, Messi a eu quelques paroles pour sa grand-mère révèle Het Laatste Nieuws et d’autres médias argentins. En effet, sur certaines images télévisuelles, on peut voir la caméra se braquer sur Montiel puis sur Lionel Messi. Ce dernier murmure quelques mots.

Après plusieurs analyses, il en ressort que Lionel Messi a eu une pensée pour sa grand-mère juste avant le tir au but décisif. « Puede ser hoy, abu. », dit-il en espagnol. Une expression qu’on peut traduire par : « C’est peut-être aujourd’hui, grand-mère. »

Celia Olivera Cuccittini est décédée en 1998, et a joué un rôle important dans l’enfance de Lionel Messi, ajoute ainsi le Mirror.