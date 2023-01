Pas de crèche à Pecq: la commune ira en recours de cette décision

C’est une nouvelle qui avait déçu les autorités communales pecquoises, mais certainement beaucoup de citoyens également. Ne disposant actuellement pas de crèche, la commune de Pecq espérait enfin pouvoir rendre ce service à sa population. D’autant plus que les naissances se font de plus en plus nombreuses dans l’entité. « En 2022, nous comptons 72 naissances dans l’entité. Cela devient tout doucement compliqué. Si ce nombre de naissances se réitère l’an prochain, on aura finalement 140 enfants qui pourraient potentiellement aller à la crèche. En plus, nous demandions entre 14 et 21 places, ce qui n’est pas excessif », souligne Aurélien Brabant, bourgmestre.

C’est pourquoi la commune a finalement décidé d’introduire un recours auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Nous attendons la notification officielle des communes retenues. Logiquement, elle devrait arriver fin janvier voire début février. À partir de là, nous allons demander un rapport d’analyse des candidatures dans le but de connaître les raisons pour lesquelles nous n’avons pas été retenus. Ce qui est sûr, c’est qu’on va se battre pour avoir ce qu’on estime nous être dû. »