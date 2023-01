Deux rencontres autour de la ruralité dans le Pays des Collines

En ce début d’année 2023, l’Écomusée du Pays des Collines lance une série de rencontres ouvertes à tous et gratuites. Autour de la « ruralité », si typique du Pays des Collines, différents sujets de fond ou d’actualité seront abordés : chaque personne qui dit « vivre à la campagne » est invitée à s’interroger et venir en discuter autour d’une table lors d’un après-midi convivial. Pour la première, le 30 janvier, le thème abordé sera celui du rôle et du statut de la femme à travers le temps, son émancipation, l’évolution des rôles, etc. Les 13 et 14 février, ce sont les patois qui seront au centre du débat, leur utilité aujourd’hui, leur héritage, leur avenir.

Infos pratiques :