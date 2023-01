LaMeuse Foot spécial derby Liège-Visé, ce mercredi soir 20h, avec Éric Deflandre et José Riga!

Après quelques semaines d’absence, LaMeuse foot est de retour ! Et pour la première émission de l’année, nous aurons la chance de recevoir deux invités de marque : Eric Deflandre, entraîneur adjoint au RFC Liège, et José Riga, entraîneur de l’URSL Visé.

Deux hommes qui viendront évoquer avec nous l’événement de ce week-end, le derby liégeois de Nationale 1 entre Liège et Visé ! Et comme à son habitude, cette confrontation risque bien d’être spectaculaire.

Alors que le Matricule 4 connaît quelques difficultés avec deux partages consécutifs à l’extérieur, Winkel et Hoogstraten, Visé, lui, est en pleine bourre depuis la reprise. D’abord une victoire compliquée, mais essentielle, face à Mandel et ensuite, plus convaincant, un succès face à l’Olympic de Charleroi.

Cependant, les ambitions des deux clubs semblent bien différentes. Du côté de Rocourt, on est plus que jamais dans la course pour la montée en D1B avec une deuxième place au classement général. Dans la Cité de l’Oie, on tente de se relever après une première partie de saison ratée. José Riga, de retour début de novembre dans son club de cœur, a pour mission de terminer au mieux la saison. D’ailleurs, son premier match, lors de son retour, était le match aller entre Visé et Liège. Une défaite 0-1 pour le mentor des Oies.

URSL Visé, dernier vainqueur à Rocourt

Une statistique intéressante avant cette partie, Visé est la dernière équipe à avoir gagné à Rocourt. En effet, la dernière défaite, en championnat, des Sang et Marine dans leurs installations remonte au mois d’octobre 2021, battu 2-3 par les Oies. Et ce dimanche, 15h, les Liégeois auront à cœur de prendre leur revanche.

Rendez-vous donc ce mercredi soir, 20h, sur notre site web, www.lameuse.be, pour vivre la préface de ce derby en compagnie d’Eric Deflandre et José Riga.

Maxime Debra et Joachim Gilles