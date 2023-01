Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2004, le budget initial de la rénovation de la gare de Mons avait été fixé à 60,4 millions d’euros, rappelle le député fédéral Ecolo Nicolas Parent qui a interrogé à la Chambre le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, sur de présumés nouveaux surcoûts. Et, effectivement, la facture s’est encore alourdie en 2022 pour l’infrastructure ferroviaire montoise.

« La partie du budget de la gare de Mons sous gestion de la SNCB a ainsi enregistré une hausse de 16,8 millions d’euros depuis décembre 2021. Cela correspond à ce que la SNCB constate dans d’autres projets et dans d’autres secteurs, avec des augmentations de prix de certains matériaux de 50 % », a précisé le ministre Gilkinet dans la réponse. Effectivement, le prix de certains matériaux a flambé. Mais tout de même… Nicolas Parent a sorti sa calculette : « La Cour des comptes avait estimé en 2021 à 332 millions d’euros le coût de la gare. En ajoutant les 16 millions supplémentaires, on arrive à près de 350 millions. En tenant compte de l’indexation, on peut estimer que le budget a été multiplié par cinq alors que la mise en œuvre a pris neuf ans de retard ».

Pour le député Ecolo, ces budgets faramineux ne sont pas en rapport avec les besoins réels d’une gare comme Mons.