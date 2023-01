Les déclarations chocs d’un ancien coéquipier de Gianluca Vialli après son décès: «Il y a toujours eu du dopage»

Deux anciens joueurs qui ont fait la gloire du football italien sont décédés récemment : Gianluca Vialli et Siniša Mihajlović. En évoquant la carrière de Vialli, Dino Baggio, une autre figure phare de la Serie A, s’est interrogé sur la responsabilité du dopage dans ces deux disparitions.

L’ancien joueur de la Juventus déclarait ceci à la chaîne TV7 : « Nous devons revenir sur ce que nous avons pris, nous devons enquêter un peu sur les substances prises pendant ces périodes. Je ne sais pas si c’est dû à ça, mais il y a toujours eu du dopage. »

Et d’ajouter : « On n’a jamais pris de trucs bizarres parce qu’il y a un pourcentage qu’il faut respecter, a poursuivi Baggio. Mais avec le temps, il faut voir si certaines substances sont bonnes ou non, si les substances peuvent être éliminées ou restent à l’intérieur de l’organisme. J’ai peur aussi, ça arrive à trop de joueurs. Dans mes années, il y avait trop de dopage »

Gianluca Vialli est mort à l’âge de 58 ans au tout début du mois de ce janvier après avoir longtemps lutté contre un cancer du pancréas. Sinisa Mihajlovic s’était éteint à l’âge de 53 ans à cause d’une leucémie, au moins de décembre 2022.