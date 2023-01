Corruption au Parlement européen: trois candidats pour reprendre le poste de vice-président d’Eva Kaili

La Grecque avait été officiellement démise de sa fonction de 5e vice-présidente le 13 décembre, après son placement sous mandat d’arrêt par la justice belge pour soupçons de corruption, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle.

Conservateurs et libéraux se sont d’ailleurs bien gardés de proposer un candidat. « Nous tenons aux équilibres issus des discussions de mi-mandat et le parcours de Marc Angel est tout à fait conforme à ce que l’on attend d’un vice-président du Parlement européen », souligne mardi Stéphane Séjourné (Renew).

Les Verts/ALE et le groupe d’extrême droite ID (Identité et Démocratie) ont quant à eux bien proposé une candidature, respectivement de la Française Gwendoline Delbos-Corfield et de l’Italienne Annalisa Tardino.