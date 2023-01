AGC Glass Europe espère pouvoir ouvrir une seconde ligne de production Fineo sur leur site de Lodelinsart: doubler la capacité et doubler le nombre d’emplois

Fin 2019, AGC Glass Europe s’est associé avec la Région Wallonne. De cette collaboration sont nés RenoWindow et son produit Fineo : une nouvelle technologie vitrage présentant une meilleure isolation acoustique, de meilleures performances énergétiques et une plus longue durée de vie. Fineo est plus léger que le triple vitrage également et moins épais.

Cette vitre nouvelle technologie est en fait un double vitrage où le vide a été fait entre les deux verres. Au-delà de ses performances et de ses caractéristiques pratiques pour l’installation, Fineo s’inscrit dans le mouvement de rénovation énergétique et écologique.