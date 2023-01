Le projet de réaménagement du tronçon Bourdon-Crématorium prévoit la suppression de 25 places de stationnement à Uccle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Le point qui inquiète le plus les commerçants est bien entendu la suppression de 25 places de stationnement au profit d’aménagements plus verts et sans mise en place de nouvelles alternatives dans le quartier. Cela représente tout de même 50 % des places de stationnement du tronçon Bourdon-Crématorium », avance Ibrahim Dönmez.