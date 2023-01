Futsal (Ligue) | Flémalle-Procolor sera un derby très chaud!

En N1, l’ADLS AC Flémalle poursuit sa marche en avant. Il l’a emporté 2-8 à Evere Picardie et reste 2e à 2 points du leader, Dour, qui compte un match de plus.

« Une première mi-temps très, très compliquée. Bauduin a trouvé l’ouverture puis Evere a égalisé et s’est créé beaucoup plus d’occasions que nous avec son gardien volant. Schneider nous a redonné l’avance juste avant la pause (1-2). A la reprise, on était mieux en place et les joueurs ont mieux appliqué les consignes. On a mené 1-3 puis un joueur d’Evere a reçu une carte rouge et à partir de là cela a été plus facile, avec notamment un hat-trick de Grommen », résume le coach flémallois, Vincent Creppe.

ADLS AC Flémalle: Creppe, Schneider 1, Piccoli, Pousset 1, Bauduin 2, Ribeaucourt 1, Grommen 3.

Ce vendredi ce sera un derby liégeois chaud face à Procolor !

Procolor qui s’est incliné 6-7 contre Flenu et qui redescend à la 6e place.

« On a connu un début de match catastrophique. Flenu menait 0-4 à la 10e avec beaucoup de réussite. J’ai pris un temps mort et on est revenu à 1-4 mais Flénu menait 1-5 au repos. A la reprise, sur le centren Flenu a signé le 1-6 puis 1-7 et on est revenu à 6-7 et on a raté un penalty à 9m! », pestait Selçuk Ural, le coach de Procolor.

Procolor: Habran, Cusumano, Cloes, Masovic 1, Lejoly, Brissinck 2, Amhauch 2, Ben Adeslam 1.

Le FS Grâce-Hollogne s’est incliné 2-6 contre Dour, le leader.

« On a réalisé 10 très très bonnes premières minutes avec de belles phases offensives et défensives. Il y avait incontestablement du mieux contre le leader. On était mené 0-2 au repos. A la reprise, on est revenu à 1-2 puis Dour a filé à 1-4. On est revenu à 2-4 et on s’est incliné finalement 2-6 », résumait Piétro Licata. « Il reste 11 matches pour se sauver. On ira ce vendredi chez le dernier, Mini Octa + puis on recevra l’avant-dernier, Anneessens dans 15 jours. Ce sera sans doute le tournant de la saison pour notre nouvelle équipe », indique encore Piétro Licata.

FS Grâce-Hollogne: De Nicolo, Yans 1, Nalbou 1, Brana Lopez, Kochchif, Di Crescenzo, Abdou, Miceli.

En Coupe de Belgique, Défi Groupe Ans (P1) s’est qualifié pour les 1/8es de finale en allant battre Arès UTB Bxl, 11e en N2A, 2-6 !

« On a joué bien organisé avec nos joueurs qui ont déjà évolué en séries nationales. On a trouvé l’ouverture puis les Bruxellois ont égalisé. On a filé à 1-3. Les Bruxellois ont aligné un gardien volant et cela nous a permis de l’emporter 2-6. C’est la première fois que l’on va si loin en Coupe. J’ai découvert un arbitrage intransigeant dans ses contacts verbaux », avouait Giuseppe Assuntini, le cq de Défi Groupe Ans.

Défi Groupe Ans : Vitello, Da Silva Ediberg 3, Axel Ianello 1, Choukri 1, Boussat 1, Ben Saïda.

Au tour suivant, Défi Groupe Ans recevra à Loncin Flenu (N1).

MARC GéRARDY