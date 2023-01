Philippe Bormans répond aux supporters de l’Union: «Anderlecht n’est pas un ennemi»

Le 8 janvier dernier, lors du derby bruxellois, certains supporters de l’Union avaient brandi en tribune une banderole avec l’inscription : « Bormans, si t’as pas la passion, retourne à Saint-Trond ». Les fans saint-gillois ne digérant pas que l’USG joue son 8e de finale retour d’Europa League, prévu le 16 mars prochain, au Lotto Park d’Anderlecht.

Contacté par nos soins, Philippe Bormans a tenu à clarifier cette décision, expliquant d’abord que l’organisation des rencontres à Den Dreef devenait intenable. « Je comprends totalement que les supporters ne sont pas contents que nous ne retournions pas à Louvain. Peut-être aurions-nous dû mieux communiquer sur le sujet. Mais le match contre l’Union Berlin nous a montré que l’organisation était très difficile avec une autre zone de police (NDLR : le Lotto Park et le stade Marien se situent quant à eux dans la même zone de police). Il y avait beaucoup de stress. Berlin n’était pas autorisé à venir avec ses supporters, et certains sont quand-même parvenus à rentrer. Nous avons reçu des remarques de l’UEFA à ce sujet. Nous devions dès lors être proactifs. Nous ne pouvions pas attendre le tirage au sort (NDLR : prévu le 24 février) et ensuite décider où nous allions jouer. D’autant qu’il y a de fortes chances que nous jouions contre une grosse équipe. »

Et c’est donc sur le Lotto Park que l’Union a jeté son dévolu, entraînant un flot de critiques de la part de certains de ses sympathisants. « Je trouve cela dommage car, en été, on avait déjà dit que, si on se qualifiait pour les barrages face au PSV, on jouerait à Anderlecht. Et il n’y avait pas spécialement eu de réaction à ce moment-là. Mais en tout cas, Anderlecht n’est pas un ennemi. »