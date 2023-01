«DéFI incarne le projet francophone par excellence»: le parti entend défendre une identité claire et ne fusionnera pas assure son président François De Smet

François De Smet plaidera par ailleurs, dans la perspective des prochaines échéances électorales, pour à un renforcement de l’État. « En 2022, je ne compte pas le nombre de fois où un journaliste me demande si DéFI va fusionner avec les Engagés ou avec d’autres comme les libéraux. Quelque chose me dit qu’on va beaucoup moins nous poser la question en 2023. Cette question provient assez souvent de journalistes et quasi jamais de militants DéFI », a-t-il dit d’emblée.

Aux yeux de François De Smet, DéFI n’est pas une formation du centre sans identité. C’est une union de citoyens de sensibilités différentes, qui ont décidé de s’unir pour des combats à porter en commun : « des ardents défenseurs des francophones et de minorités, qui ont constitué le cœur de ce parti ; des libéraux sociaux qui ont compris qu’il n’y avait rien à attendre du conservatisme du MR ; des militants issus de la gauche laïque et progressiste, qui se sentent orphelins sur les questions de bonne gouvernance ; et enfin, des écologistes non dogmatiques et qui savent qu’il faudra du renouvelable, de la modération énergétique et du nucléaire. »

Ensuite, « DéFI incarne le projet francophone par excellence, visant le rapprochement des Wallons, des Bruxellois et des francophones de la périphérie. Il porte des valeurs sur lesquelles nous devons rester intransigeants et qui doivent continuer à nous distinguer des autres comme l’union des francophones contre le nationalisme, la laïcité de l’État et le progressisme des valeurs dans les dossiers éthiques ».

À ses yeux, si DéFI est toujours présent dans le spectre politique aujourd’hui, c’est parce qu’il porte, parfois seul, ces valeurs. François De Smet a par ailleurs estimé que 2023 devait être l’année du retour de l’État dont le poids a reculé sous la Vivaldi, responsable, selon lui d’une législature chaotique, marquée par la montée des populismes.