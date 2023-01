Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De nouvelles fuites, dans la presse italienne, révèlent que l’ancien député européen Pier Panzeri, principal incupé du Qatargate, prétend à présent avoir versé 120.000 € à Marc Tarabella.

Je le sais, cela figure dans le dossier de demande de levée d’immunité de mon client. Cette déclaration, faite par Panzeri à la police, date du 10 décembre. La veille, le même Panzeri disait, au juge d’instruction cette fois, que M. Tarabella avait reçu des cadeaux du Qatar. Il dit donc deux choses différentes. Ce changement de déclaration le décrédibilise complètement. Qui dit que Panzeri n’a pas fait d’autres déclarations encore, qui disent tout autre chose ?

Ces 120.000 € lui auraient été versés cash en plusieurs fois.

Je lis cela aussi dans le dossier, j’ai l’audition complète, mais la police n’interroge même pas Panzeri sur le lieu ou sur les circonstances de ces soi-disant remises d’argent ! Cela reste très vague. Cela dit, M. Tarabella nie avoir reçu tout cadeau et tout argent de Panzeri ou du Qatar, et de personne d’ailleurs dans ce dossier. Je relève une autre incohérence dans ces multiples déclarations. Panzeri dit avoir effectué plusieurs remises d’argent à mon client, en présence de Francesco Giorgi (un autre inculpé du dossier, NDLR). Or, dans son audition, Giorgi dit : « Je crois que Tarabella a touché quelque chose mais je n’étais jamais présent ».