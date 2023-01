Fin de la saga Mark Cavendish: le Britannique a signé chez Astana

Fin de la saga Mark Cavendish. Le sprinter britannique aux 161 succès va, cette saison, rouler pour la formation Astana. L’équipe d’Alexander Vinokourov a officialisé le transfert ce mardi. Enfin.

Petit rétropédalage pour bien saisir les multiples épisodes d’un transfert qui a longtemps patiné. Pendant le Tour de France, où le Britannique n’est pas aligné par sa formation Quick-Step malgré son statut de maillot vert sortant, Patrik Lefevere confirme qu’il ne conservera pas le Cav’ dans ses rangs en 2023 après l’avoir complètement relancé deux ans plus tôt. Très vite, il apparaît que l’ancien champion du monde a donné son accord, sans signer de contrat, avec le Français Jérôme Pineau qui fanfaronne qu’il va monter un projet de grande ampleur en partant de sa structure B&B Hotels. Le Cav’ en sera la tête de gondole. L’officialisation du team, et de facto la venue du finisseur de 37 ans, traîne pour autant. Au point, même d’être annulée juste avant la date prévue, fin octobre, le manager français confessant alors qu’il n’a pas les moyens de ses ambitions. Pas encore, expose-t-il, même s’il assure qu’il y croit toujours. De son côté, Mark Cavendish, lui, serre les dents et sors son plus beau regard de boxeur à la simple question de son avenir.

Début décembre, toujours pas d’officialisation. Certains membres du « futur train » du sprinter, à l’image de Ramon Sinkeldam, signent sous d’autres couleurs (Alpecin), le projet peinant manifestement à se concrétiser. Pire, quelques jours plus tard, Jérôme Pineau est contraint de dissoudre l’équipe B&B Hotels et Mark Cavendish se retrouve donc, comme les coureurs du team français, sans formation. Très vite, c’est Astana qui tient la corde. Bien que peu habituée à accueillir des sprinters, l’équipe kazakhe, orpheline de figure tutélaire vu la retraite de Vincenzo Nibali et dans une moindre mesure le licenciement de Miguel Angel Lopez, veut attirer le Britannique.

Le fameux record de Merckx

Il se rend d’ailleurs en Espagne, lors du premier stage hivernal de l’équipe, même si son transfert n’est toujours pas officiel. En coulisses, son agent demanderait un million d’euros par saison pour le sprinter, encore vainqueur à cinq reprises en 2022, dont une étape du Giro. Selon la presse transalpine, la famille qui possède la marque de vélos Wilier Triestina sur laquelle Mark Cavendish va désormais rouler, aurait grandement contribué à la rallonge budgétaire.

Voilà donc le Britannique toujours en course pour le fameux record de victoires d’étapes sur le Tour de France, lui qui codétient la marque avec Eddy Merckx (34 succès) même s’il déteste en parler.

Et forcément, dans un communiqué de l’équipe kazakh et depuis l’Espagne où il dispute le second stage hivernal d’Astana, le Cav’ s’est dit « très enthousiaste » à l’idée de rejoindre ses nouvelles couleurs. « Astana sera un endroit idéal pour réussir, avec une équipe solide dirigée par Alexandre, un champion sur le vélo et un gentleman en dehors. J’ai déjà une longue carrière, mais le plaisir de faire du vélo et la soif de gagner sont toujours aussi vivaces ». Son programme 2023 n’a pas encore été communiqué, même s’il devrait évidemment comporter la Grande Boucle.