À l’école, à la fin, c’est toujours les filles qui gagnent…: les taux de redoublement sont systématiquement plus importants pour les garçons que pour les filles

En 2020/2021, cette différence est de 2 % en primaire et de 8 % en secondaire selon les indicateurs de l’enseignement. La forme professionnelle est la seule dans laquelle les filles ne sont pas beaucoup plus nombreuses à être à l’heure.

Plus de garçons en primaire

« Sur base de la distribution des retards scolaires, on peut conclure qu’un phénomène de relégation apparaît à l’entrée du deuxième degré (3e secondaire, NdlR), moment de l’orientation et se renforce à l’abord du troisième degré (5e secondaire, NdlR), moment de confirmation de la section et de la forme choisies », explique l’administration de l’enseignement.