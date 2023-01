Un subside de 670.000€ de plus pour la reconstruction de l’école d’Ensival670.000€ de plus pour la future école d’Ensival

Ici, c’est la Région wallonne qui met la main au portefeuille. Le ministre wallon des Finances et des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont, accorde ainsi 670.000 € de plus pour la future école, fait savoir l’échevin des Travaux et de l’Urbanisme Maxime Degey.

« À la suite des inondations, le gouvernement wallon a souhaité mettre en place un mécanisme de soutien spécifique et exceptionnel afin de rénover et reconstruire les infrastructures sportives impactées. Suite à l’analyse de l’administration et à l’accord du ministre des Infrastructures sportives, 25 dossiers sont éligibles et recevables dont celui qui prévoit la reconstruction de la nouvelle salle de sport de l’école d’Ensival », commente-t-il.