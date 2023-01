À l’occasion du Salon de l’Auto, le ministre fédéral de la Mobilité, l’Ecolo Georges Gilkinet, évoque l‘avenir de l‘électrique.

Les prix des électriques ne sont pas accessibles à tous.

Il y a deux catégories de personnes, ceux qui disposent d‘une voiture salaire payée par l‘employeur et tous les autres qui ont aussi besoin de mobilité. Les choix écologiques doivent être moins chers. Il faut de toute urgence des voitures électriques plus petites et plus accessibles financièrement. La mobilité électrique doit être plus verte et plus juste. Cela dit, il ne faut pas remplacer une dépendance par une autre, la dépendance aux carburants fossiles par la dépendance aux métaux rares.